شاهد بالفيديو.. ياسر العطا: مالك عقار وجبريل ومناوي طالبوا بسرعة دمج قواتهم في الجيش السوداني





قال عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا في إفطار القيادة الجوالة بأمدرمان بحضور قادة حركات أطراف سلام جوبا، بأن ليس للشعب السوداني ما يخسره فقد شهدنا أهل الجنينة وزالنجي ونيالا وكبكابية وقد فقدوا كل شيء وكذلك في الخرطوم والجزيرة لذا ستقاتل هؤلاء الجنجويد حتى النصر ولن تقبل الدولة بهدنة ليتم استغلالها في مزيد من الانتهاكات كما حدث سابقا.

▪︎ طلب الأخ مالك عقار إكمال دمج ما تبقى من قواته التي لم تدمج وكذلك دكتور جبريل ومني أركو مناوي طلبوا سرعة إكمال عملية دمج قوات حركاتهم مباشرة في القوات المسلحة فنرجو من السيد وزير الدفاع التوجيه بالإسراع في إكمال هذه الترتيبات.

▪︎ انضمام قوات الحركات المسلحة سيزيد من قوة الجيش السوداني في حرب الكرامة ضد مليشيا آل دقلوالإرها_بية.

▪︎ على السيد النائب العام الشروع في إجراءات قانونية تجاه العملاء والخونة وكل من أساء للدولة أو القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى ليجدوا ما يستحقون من العقاب وبالقانون.

رصد وتحرير – “النيلين”