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عمار عوض: الجيش السوداني يخطّط لمعارك كبيرة جداً
قال مدير مركز الجمهورية للدراسات عمار عوض بأن الجيش السوداني يخطّط لمعارك كبيرة جداً، وقالت أستاذة القانون الدستوري والدولي في جامعة النيلين د. زحل الأمين بأن هناك تحركات فعلية على الأرض للحركات المسلحة الآن بعد أن أعلنت حياديتها سابقاً.
وقال سكان محليون لـ”الشرق”: تهجير نحو 10 آلاف شخص قسراً من بلدة “شرفت الحلاوين” شمال ولاية الجزيرة بعد اقتحامها ونهبها وطردهم بواسطة الدعم السريع.
الشرق للأخبار
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