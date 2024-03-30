مناوي: قوات حركتنا التي تشارك في العمليات العسكرية تزداد يومياً





قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأنهم على استعداد تام للتعاون مع المنظمات الإنسانية لإدخال مساعدات إلى دارفور. وأضاف مناوي لـ”الشرق”:

أوضاع الغذاء بالنسبة لسكان دارفور صعبة جداً.

“الدعم السريع” تسببت بفشل الموسم الزراعي في دارفور بسرقتها وحرقها المحاصيل

ليس من حق أي طرف الاعتراض على قوافل الأمم المتحدة الإغاثية

نشدد على مسار مدينة “الدبة” شمال السودان وفق اتفاق الحكومة مع المنظمات لإدخال إغاثة لدارفور