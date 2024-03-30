جبريل ابراهيم ينفي شائعات عن فتح معسكرات للمعارضة التشادية في السودان “الدبة”

نفى رئيس حركة العدل والمساواة السودانية دكتور جبريل إبراهيم شائعات عن فتح معسكرات للمعارضة التشادية في السودان. وقال جبريل:

الحديث المنشور عن فتح معسكر للمعارضة التشادية في الدبة محض تلفيق أريد به دفع الحكومة التشادية للدخول المباشر بجانب المليشيا المتمردة في السودان. لم تفكر الحكومة السودانية في أمر من هذا القبيل، و لو أرادت لفعلت ذلك بوسائل بعيدة عن الأسماء المحشورة في التلفيق عن عمد.