نسمة عبدالعزيز تبدع بالماريمبا على المسرح المكشوف فى الأوبرا – صور





برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نظمت دار الأوبرا حفلًا مميزًا ضمن فعاليات شهر رمضان المتنوعة، استضافت خلاله أميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز وفرقتها على المسرح المكشوف في مساء الجمعة.

أدارت نسمة عبدالعزيز حوارًا فنيًا ممتعًا مع آلتها المفضلة، الماريمبا، بأسلوبها الجذاب، حيث قامت بعزف مجموعة متنوعة من الألحان الشرقية والغربية، وأعادت تصويرها بإبداع، مثل “رمضان جانا، اللي بالي بالك، الفن، البخيل وأنا، أمى يا نور بيتنا، جاردز، حرمت أحبك، يا جمالو، إيه اليوم الحلو ده”.

كما تألقت في عزف قطع موسيقية متنوعة، مثل فلامينكا، حلو المكان، سينر درامز، كراكشنجى، محتار، فيكتورى، حلال عليك، 3 دقات، مافيا، حارة السقايين، وسهر الليالي. وقامت بتقديم فقرة غنائية وموسيقية صعيدية، شاركها فيها الريس كرم وحمدي العربي.

جريدة الدستور