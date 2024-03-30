خالد عمر: إن كان من واجب عاجل الآن فهو رص الصفوف وإعلاء الأصوات المنادية بوقف هذه الحرب





قال خالد عمر القيادي بالحرية والتغيير – المجلس المركزي – إن كان من واجب عاجل الآن فهو رص الصفوف وإعلاء الأصوات المنادية بوقف هذه الحرب الآن دون تأخير.

وقال حزب المؤتمر السوداني: – نطالب قوات الدعم السريع بحكم سيطرتها على هذه المناطق بالتوقف فوراً عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين – نرى أنه لا مناص من وقف فوري لإطلاق النار بآليات مراقبة فعالة تضمن توصيل المساعدات الإنسانية وإيقاف الحرب.

الجزيرة – السودان