سياسية

خالد عمر: إن كان من واجب عاجل الآن فهو رص الصفوف وإعلاء الأصوات المنادية بوقف هذه الحرب

2024/03/30
خالد عمر يوسف

قال خالد عمر القيادي بالحرية والتغيير – المجلس المركزي – إن كان من واجب عاجل الآن فهو رص الصفوف وإعلاء الأصوات المنادية بوقف هذه الحرب الآن دون تأخير.
وقال حزب المؤتمر السوداني:
– نطالب قوات الدعم السريع بحكم سيطرتها على هذه المناطق بالتوقف فوراً عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين
– نرى أنه لا مناص من وقف فوري لإطلاق النار بآليات مراقبة فعالة تضمن توصيل المساعدات الإنسانية وإيقاف الحرب.
الجزيرة – السودان

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