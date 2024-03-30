شاهد بالفيديو.. الفنان ريحان في مقطع مسرب: (المطربة شهد أزهري تزوجت مرتين وكنت على وشك أن أكون الزوج الثالث لها ولكن اختلفنا بعد الخطوبة وبينا كل الاحترام)





نشرت صفحة الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, والتي فقدتها المطربة منذ فترة إبان خلافاتها الشهيرة مع أحد الشباب مقطع قيل أنه مسرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان ريحان, وهو يتحدث عن الفنانة شهد أزهري.

https://www.facebook.com/reel/1141769093844340

وقال ريحان, في حديثه أن المطربة شهد, تزوجت مرتين من رجال محترمين أحدهم ولدت منه إبنتها التي تحدثت عنها من قبل.

والرجل الثاني لم ينجب منها وانقطعت القسمة بينهما, وتابع الفنان ريحان: (أنا كنت الرجل الثالث في حياة شهد بعد أن خطبتها وكنا على وشك الزواج ولكن اختلفنا أثناء الخطوبة وبينا كل الاحترام الان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين