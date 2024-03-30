شاهد بالصورة.. مذيعة قناة الحرة السودانية الحسناء أريج الحاج تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة مثيرة مع شاب عربي.. هل هو زوجها؟





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صورة حديثة قبل إنها للصحفية والإعلامية والمذيعة السودانية أريج الحاج.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أريج, التي تعمل كمذيعة بقناة الحرة الأخبارية في إطلالة مع شاب عربي.

الصفحات التي قامت بنشر الصورة اجتهدت لمعرفة نوع العلاقة بين المذيعة الحسناء والشاب العربي الذي كان يقف على مقربة منها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت إحدى الصفحات الناشرة للصورة أن الإعلامية السودانية قد تزوجت من هذا الشاب الذي قيل أنه خليجي.

بينما ذكرت صفحات أخرى أن الشاب الذي كان يقف على مقربة من أريج, هو زميلها بالقناة التي تعمل بها, في الوقت الذي لم تكتب فيه الحسناء السودانية أي شي بخصوص الصورة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين