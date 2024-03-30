شاهد بالفيديو.. المسلسل السوداني الرمضاني الضجة “عصب هش” يواصل إثارة الجدل بعد طرح لقطات ساخنة ومثيرة والناشط الشهير “الإنصرافي” يعلق وينتقد





تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد ظهور لقطات مثيرة للمسلسل الضجة الذي يعرض هذه الأيام “عصب هش”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثارت بعض اللقطات المعروضة حديثاً غضب الجمهور الذي هاجم العمل وطالب المتابعين بعدم تشهيره بالتداول والحديث عنه.

وفي ظل هذه الانتقادات ظهر الناشط السوداني الشهير “الإنصرافي” وهو يعلق على مثل هذه الأعمال, مؤكداً أن تبريرات فريق العمل ليس لها منطق بعد تأكيدتهم أن الدراما تعكس ما يدور في الشارع السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين