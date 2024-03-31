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مدير شرطة ولاية شمال كردفان يستقبل اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بالولاية
استقبل اللواء شرطة د.عبدالله عبدالرحمن عبدالله مدير شرطة ولاية شمال كردفان بمكتبه اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بالولاية برئاسة الدكتور حيدر احمد علي بغرض تقديم التهنئة بحلول الشهر الفضيل والرؤية حول استئناف الدراسة بالولاية
الاستاذ صديق جوهر قدم تنويرا شاملا في كل مايتعلق بالمدارس وتربية النشئ ومدي إمكانية استئناف الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة وأشار الي فكرة المدارس الخاصة وماتقدمه مبينا أن هذه الحرب جاءت من أجل تجهيل الشعب والأمة السودانية ويوصي بأن يستمر التعليم رغم الحرب وعكف علي أن رؤية المدارس قدمت للأخوة في لجنة امن المحلية
الاستاذ سليمان عبدالقادر أكد بجاهزيتهم لاستئناف الدراسة وأن الطلاب علي أتم الاستعداد حتي يتم تطبيع الحياة في كل المجالات وان الهم هو تعليم الأبناء وأن لا ينتظر إيقاف الحرب.
اللواء د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله مدير شرطة الولاية أكد أن المدارس الخاصة إيجابية في التعليم وهي السبب في ابقاء التعليم العام الحكومي وأشار بأن الحياة لازم تستمر كلها رغم الحرب وأن التعليم هو أساس كل شئ
وأشار الجميع الي عقد ورشة لإصلاح التعليم العام يتم فيها التطرق لكافة قضايا التعليم بالولاية كما أكد الاتحاد بأن لديهم مقترح وجاهزين لاستيعاب وادماج بعض من الفصول بالمدارس الحكومية للمدارس الخاصة للظروف المعلومة للجميع فلا حياة بلا علم ولا سلام بلا تعليم وان تعطيل الدراسة هو تعطيل للعقل والذي يحتاجه الإنسان ليخطط نحو حياة يعمها السلام والازدهار والتقدم بتخطيط علمي سليم.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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