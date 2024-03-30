شرطة ولاية القضارف تحتفل بمنسوبيها من الضباط وضباط الصف المتميزين من إدارات شرطة الولاية

اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة ولاية القضارف اكد ان التكريم يأتي انفاذا لتوجيهات المدير العام لقوات الشرطة خلال زيارته الاخيرة للولاية والتي وقف فيها علي مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية والتي شهدت استقرارا كبيرا في جميع محليات الولاية ، اضافة للخدمات الشرطية التي يتم تقديمها لمواطني الولاية الهجرية والمرورية وغيرها مما اسهم في ان ينعم مواطن الولاية بكافة الخدمات بسهولة ويسر ، مشيرا ان تكريم عدد من منسوبي شرطة الولاية يمثل تكريما لكافة منسوبي شرطة الولاية الذين يعملون علي قلب رجل واحد لانفاذ كل خطط وبرامج شرطة الولاية الهادفة لبسط الامن والاستقرار بالولاية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان