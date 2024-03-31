شراكة زراعية بين القضارف واقليم دارفور

في اللقاء الذي جمع بين والي القضارف، الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب، وحاكم إقليم دارفور، السيد مني اركو مناوي، بالإضافة إلى اللجنة المفوضة من مزارعي الولاية، بحضور المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، المهندس عمر أحمد محمد البشير، صباح السبت. تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة بعقد شراكة بين مزارعي الولاية ومزارعي الإقليم لاستئجار مشروعات زراعية بالقضارف، لاستثمارها بصيغ تعاقدية مختلفة بإشراف حكومتي الإقليم والولاية.

وأعرب مناوي عن شكره لحكومة القضارف على التعاون الطيب، معبرًا عن تطلع السلطة الإقليمية في دارفور إلى المزيد من التكامل والتعاون لخدمة المواطنين في المجالات المختلفة.

من جهته، رحب والي القضارف بعقد هذه الشراكة، التي من شأنها تعزيز الإنتاج الزراعي ودفع عجلة التنمية في البلاد إلى الأمام، مؤكدًا استعداد حكومة الولاية لتقديم كل ما يمكن تعزيز التعاون بينها وبين الإقليم.

وعبر الأستاذ حامد يوسف عبداللطيف، ممثل اللجنة المفوضة من مزارعي الولاية، عن سعادتهم بهذه التجربة التي ستعود بالنفع على المزارعين في الإقليم والولاية، داعيًا الله أن يعيد نعمة الأمن والاستقرار للبلاد، ويمن على السودان بموسم زراعي ناجح.