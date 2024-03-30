استدعاء نائب بعثة اليونسيف واستيضاحه حول ملابسات اعتراض المليشيا المساعدات الإنسانية بمليط





دعت السيدة سلوى آدم بنية، المفوض العام للعون الإنساني، السيد/ دوغلاس هاجمان، نائب رئيس بعثة اليونسيف، لحضور اجتماع اليوم الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ في مكتبها ببورتسودان. وقد استجوبته حول حادثة اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية من قبل متمردي الدعم السريع في بوابة مليط قبل وصولها إلى الفاشر. أقر نائب رئيس بعثة اليونسيف بالحادثة وأجاب على جميع الاستفسارات التي قدمتها مفوضية العون الإنساني السودانية.

طالبت المفوضة بعثة اليونسيف بالخروج للرأي العام ووسائل الإعلام لشرح الحادثة بوضوح وتوضيح الحقائق بالكامل لإزالة الارتباك وكشف الملابسات أمام الجمهور. وأدانت بشدة هذا الحادث، معتبرة أن عرقلة جهود الإغاثة ومنع وصول المساعدات الإنسانية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت جميع المنظمات الحقوقية والوكالات العاملة في المجال الإنساني بالتنديد بهذا السلوك الذي يتعارض مع المعايير الدولية المعترف بها في العمل الإنساني. وأكدت على التزام المفوضية وحكومة السودان بتسهيل وتذليل كافة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية للمستحقين، ودعت المنظمات والوكالات العاملة في مجال الإغاثة في السودان إلى تعزيز التنسيق والتعاون لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهتها المقصودة.

سونا