السفير المصري بالسودان: استخراج 50 تاشيرة في اليوم خاصة بالمرضى السودانيين





وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، التقى سفير جمهورية مصر العربية في السودان، هاني سلامة، في مكتبه بمنطقة الحجر الصحي بورتسودان يوم السبت، وبحضور ممثل من وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالرؤوف عامر علي عامر، إلى جانب عدد من القيادات في الوزارة.

تناول الاجتماع التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مجال الصحة، وأشاد الوزير بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وبدور الحكومة المصرية، وزارة الصحة والسكان بخدمة المواطنين السودانيين، معربًا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون في قطاع الدواء والعلاج بموجب البروتوكول المشترك. كما دعا الوزير إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا في صناعة الأدوية المصرية المتقدمة وتدريب الكوادر السودانية.

أعلن الوزير عن سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق الوفرة الدوائية عبر السوق المصرية، بالإضافة إلى التنسيق لتعزيز العمل المشترك وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص العامل في صناعة الدواء، مع التركيز على حل مشكلة نقص الأدوية في المستقبل القريب.

وأشار الوزير، إلى الترتيب لإجتماع مشترك لمكافحة القامبيا بمدينة اسوان،بالاضافة إلى تنسيق العمل بالمعابر لتسهيل حركة الدواء و الامداد. ومن جهته طلب السفير المصري بالسودان هاني سلامة، من وزارة الصحة الاتحادية رفع كل ما تحتاجه من معينات فيما يتعلق بالصحة، وتعهد باتاحة خبرات مصر الدوائية وتقديم الدعم من اجل استمرار تقديم الخدمات الصحية. وكشف السفير، عن إستخراج 50 تاشيرة في اليوم خاصة بالمرضى السودانيين، متمنيا أن يسهم الإجتماع المشترك بين الجانبين في دعم جهود مشروع مكافحة باعوضة الجامبيا في المناطق الحدودية ما بين البلدين، ملتزماً بتوفير 10ماكينات غسيل كلى المساهمة في عملية علاج المرضى .

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