اختيار الناظر ترك رئيساً للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية





انعقد السبت المؤتمر التاسيسي للمقاومة الشعبية بقاعة السلام بامانة حكومة ولاية البحر الأحمر، حيث تم اختيار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبيه واختيار الناظر محمد الأمين ترك رئيسا للمجلس الاعلى للمقاومة الشعبية ونائبه الفريق خضر المبارك علي من القضارف ود.فرح إبراهيم عقار المقرر للمقاومة الشعبية فيما تم بالاجماع اختيار ازهري المبارك محمد رئيس المقاومة الشعبية .

أكد الفريق خضر المبارك علي، نائب الأمين العام للمقاومة، التزام المقاومة بتقديم الدعم والحماية الكاملة للقوات المسلحة في مواجهة العدوان وصدّه عن البلاد، خاصة في الولايات التي ما زالت تشهد أعمال حربية. أكد المبارك أن هدف المقاومة هو تقديم الخدمة وليس السعي للمناصب، مشيرًا إلى أن المقاومة تسعى لتضافر جميع الجهود، مؤكدًا أنها تمثل حقًا لكل مواطن في الدفاع عن الوطن والعرض. وأكد أيضًا على وجود أطروحات متعددة في الساحة تطمح للمشاركة في القيادة والرئاسة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المقاومة الشعبية، نايل أحمد آدم، أن المقاومة تشكل مشروعًا شاملًا لعلاج جميع الجراحات التي خلفتها الحروب وللعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى تقريب المسافات وتحقيق المصالحات ومعالجة جميع الانقسامات الناجمة عن الصراع.

وفي هذا السياق، دعا القائد شيبة ضرار إلى توحيد الجهود ودعم القوات المسلحة السودانية في مهمتها الدفاعية عن الأرض والعرض، ونبذ التهميش والظلم وإعطاء الناس حقوقهم لضمان خروج البلاد من الأزمات والعيش في سلام وأمان. كما أكد شيبة أهمية احترام تعدد الأعراق والثقافات في السودان.

وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور عثمان الطيب موسى، عن تجمع جميع أبناء السودان للمحافظة على تراث الأجداد وإعادة البلاد إلى مسارها التاريخي، داعيًا الولايات إلى التوحد وحب الوطن ودعم جميع قضاياه.

سونا