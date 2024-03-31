والي الخرطوم يؤكد أهمية تزكية الإنتماء للوطن والحماس عبر الاعمال الوطنية الخالدة





تم تدشين البرامج الثقافية المصاحبة لأعمال اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بتقديم نمازج من فن الغناء السوداني للفترة من (١٩١٨-١٩٩٠) قدمت خلالها مشاركات ونمازج من الاغنيات والاشعار الوطنية اضافة لتكريم بعض الرموز المجتمعية ومن أهل الفن والثقافة بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية والرئيس المناوب للجنة الفريق نصرالدين عوض الكريم واعضاء اللجنة العليا ورموز المجتمع وجمع غفير من المواطنين.

ويأتي ذلك لإزكاء الروح الوطنية وتنمية الانتماء للوطن وازكاء الحماس وسط والمستنفرين.

تبدي وثيقة الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع وقوات الأمن في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن. يعكس هذا النص الجهود البارزة التي بذلها سكان كرري والثوار في الدفاع عن أرضهم ومقدرات بلدهم ضد المليشيات المتمردة. يُذكر بأهمية الوعي والاستعداد المستمر لمواجهة التهديدات المحتملة وتأمين السلامة العامة.

وفي الوقت نفسه، يبرز هذا النص تكاتف الشعب السوداني ووحدته في مواجهة التحديات، مما يعكس الروح القومية والعزيمة على الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته وسلامته. كما يثني على دور القوات المسلحة والجهاز الأمني وكافة المتطوعين والمتطوعات الذين يبذلون جهوداً جبارة في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

بشكل عام، يتجلى من خلال هذا النص الإرادة الوطنية والتضامن الشعبي في مواجهة التحديات، مما يعكس قوة الشعب السوداني واستعداده للدفاع عن وطنه ومصالحه الوطنية بكل قوة وعزيمة.

سونا