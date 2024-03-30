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سنار.. ما زالت المليشيا تستمر في انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين

2024/03/30
سنار

قالت الهيئة الشعبية “للمقاومة والتصدي لانتهاكات مليشيا الدعم السريع” بولاية سنار بأنه ما زالت المليشيا تستمر في انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين الأبرياء بقرى غرب سنار
– ما يحدث بمنطقة غرب سنار ومناطق ولاية الجزيرة يؤكد على أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية ودعمها.
– نشدُ من يد قواتنا المسلحة ونأمل مضاعفة جهودها لإيقاف هذا النزيف المستمر بحق المدنيين الأبرياء والمواطنين العزل.
الجزيرة – السودان

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