أبرز العناوينسياسية
سنار.. ما زالت المليشيا تستمر في انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين
قالت الهيئة الشعبية “للمقاومة والتصدي لانتهاكات مليشيا الدعم السريع” بولاية سنار بأنه ما زالت المليشيا تستمر في انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين الأبرياء بقرى غرب سنار
– ما يحدث بمنطقة غرب سنار ومناطق ولاية الجزيرة يؤكد على أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية ودعمها.
– نشدُ من يد قواتنا المسلحة ونأمل مضاعفة جهودها لإيقاف هذا النزيف المستمر بحق المدنيين الأبرياء والمواطنين العزل.
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة