سنار.. ما زالت المليشيا تستمر في انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين

قالت الهيئة الشعبية “للمقاومة والتصدي لانتهاكات مليشيا الدعم السريع” بولاية سنار بأنه ما زالت المليشيا تستمر في انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين الأبرياء بقرى غرب سنار

– ما يحدث بمنطقة غرب سنار ومناطق ولاية الجزيرة يؤكد على أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية ودعمها.