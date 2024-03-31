سياسية
جعفر حسن: ليس لدينا شراكة مع الجيش أو الدعم السريع هذه الشراكه تم فضها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قام به الطرفان معاً
قال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير – المجلس المركزي جعفر حسن للجزيرة مباشر بأن الإدانات بالنسبه لنا موقف أخلاقي وليس سياسي وهي حق ولا مجال فيه لأي مساومة.
– ليس لدينا شراكة مع الجيش أو الدعم السريع هذه الشراكه تم فضها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قام به الطرفان معاً
– ما زال حديثنا مستمراً مع الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات التي من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي وجر البلاد إلى حرب أهلية.
– متلازمة الانتهاكات هي متلازمة حرب إيقافها مرهون بوقف الحرب
– لدينا مسؤولية كبيرة أمام إيقاف الحرب ونتقاضى عن الإساءات التي توجه لدينا.
الجزيرة – السودان
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