جعفر حسن: ليس لدينا شراكة مع الجيش أو الدعم السريع هذه الشراكه تم فضها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قام به الطرفان معاً





قال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير – المجلس المركزي جعفر حسن للجزيرة مباشر بأن الإدانات بالنسبه لنا موقف أخلاقي وليس سياسي وهي حق ولا مجال فيه لأي مساومة.

– ليس لدينا شراكة مع الجيش أو الدعم السريع هذه الشراكه تم فضها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قام به الطرفان معاً

– ما زال حديثنا مستمراً مع الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات التي من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي وجر البلاد إلى حرب أهلية.

– متلازمة الانتهاكات هي متلازمة حرب إيقافها مرهون بوقف الحرب

– لدينا مسؤولية كبيرة أمام إيقاف الحرب ونتقاضى عن الإساءات التي توجه لدينا.

الجزيرة – السودان