الشؤون المالية برئاسة قوات الشرطة وبنك فيصل الاسلامي يوقعان عقود لتوريد مهمات قوات الشرطة

بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية واللواء شرطة السنوسي عبدالله مدير الادارة العامة للشؤون المالية والمدير العام لبنك فيصل الإسلامي السوداني ومدير الاستثمار تم بقاعة شرطة ولاية البحرالاحمر توقيع عقود بشأن توريد مهمات قوات الشرطة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللواء شرطة سليمان حسن احمد القرشي مدير الادارة العامة للمشتريات كان قد وقع عن قوات الشرطة فيما وقع من جانب بنك فيصل الاسلامي السوداني الاستاذ محمد ابوبكر مدير الاستثمار بالبنك بحضور مدير الادارة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي لقوات الشرطة وشركة ساريا ومدير شرطة ولاية البحرالاحمر وممثل مساعد المدير العام للامداد .

المكتب الصحفي لشرطة السودان