كسوف كُلِي للشمس ٨ أبريل والعيد الأربعاء ١٠ ابريل





قال د.انور احمد عثمان الباحث الفلكي (لسونا) انه لا جِدال في موعد عيد الفطر هذا العام والذي سيكون الأربعاء العاشر من ابريل هواول ايام عيد الفطروبداية شهر شوال وأنه لا حوجة لتحري الرؤية أبداً. وأبان (لسونا) أن السبب بقطعية يوم الأربعاء يعود لأن الأرض على موعد بإذن الله بحدوث كسوف كُلي للشمس يوم الإثنين ٨ ابريل المقبل وان القمر سيحجب كاملا قرص الشمس وتنكسف الشمس مضيفا انه إذا حدث كسوف للشمس معناه القمر سيكون في طور المحاق وبالتالي نهاية اي شهر هجري ينتهي بكسوف وبداية مولد هلال جديد لشهر جديد في اليوم التالي. وأردف الفلكي انور قائلاإذا ولادة هلال جديد ومشاهدته سيكون بعد مغرب الثلاثاء ٩ أبريل بساعة ويكون عمره ٢٠ ساعة وبالتالي سيكون اول ايام عيد الفطر المبارك الأربعاء ١٠ أبريل بإذن الله. واوضح ان الكسوف سيكون كُلياً تاماً ولكن بدايته ونهايته جزئياً لمدة ٦ ساعات تقريبا والكُلي خمس دقائق تقريباً وجميعها خطر للنظر اليه بالعين المجردة.

واشارالى انه بالنسبة لأغلبية الدول العربية والافريقية لن يستمتعوا بمشاهدة الكسوف لأن الوقت سيكون عندهم ليلاً عند وقوعه في حين ان مريكا وبعض دول أوربا والمكسيك والاطلسي سيظهر عندهم واضحاً جداً. وقال انور في ختام حديثه (لسونا) حول الامر ان وقوع الكسوف على الارض هو الذي يهمنا وليس الموقع و صيامنا سيكون ثلاثون يوما وبعض الدول ٢٩ يوما.

سونا