شاهد بالفيديو.. مناوي: (الجماعة البنهبوا ديل قالوا قتلوا الحرس الشخصي بتاعي.. بعد اتلفت لقيته واقف شلت معه الفاتحة وقلت ليهو يا ولد انت بقيت بعاتي ولا شنو؟) وساخرون: (أركو جابها ناشفة)





أثار حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر مناوي, في خطاب له أمام جمع غفير من الحاضرين بولاية القضارف.

وقال حاكم إقليم دارفور بسخريته المعروفة: (الجماعة البنهبوا ديل قالوا قتلوا الحرس الشخصي بتاعي بيتر الواقف قدامكم دا).

وتابع: (بعد اتلفت لقيت بيتر واقف شلت معه الفاتحة وقلت ليهو يا ولد انت بقيت بعاتي ولا شنو؟) وسط ضحكات الجمهور الذي علق: (أركو جابها ناشفة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين