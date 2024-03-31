شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مغربية تغني للفنانة السودانية إيمان الشريف (اللوم يا عمة) وتتفاعل في الغناء على الطريقة السودانية (ابشروا ايشي عليكم براكم لي أي سبعة ثمانية)





حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بمشاهدات ومشاركات عالية من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع حسناء مغربية وهي تغني للفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف.

https://www.facebook.com/reel/1152081469569682

المغربية رددت أغنية الشريف (اللوم يا عمة) وتفاعلت أثناء الغناء وترديدها الأغنية على الطريقة السودانية حينما قالت: (ابشروا ايشي عليكم براكم لي أي سبعة ثمانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين