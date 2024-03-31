شاهد بالصورة والفيديو.. بصوت جميل.. مقاتل بالجيش السوداني يصر على أن يبر بنذر له ويرفع الآذان أثناء المعركة من داخل أحد المساجد المعروفة في منطقة قام الجيش بتحريرها





تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “الترند” بعد أن حصل على أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أحد المقاتلين بالجيش السوداني وهو يصر على أن يبر بنذر له.

وكان الجندي قد نذر برفع الآذان من داخل مسجد بمسيد الشيخ قريب الله بأمدرمان والذي قام الجيش بتحرير كافة المنطقة التي حوله خلال معارك ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام المقاتل برفع الآذان من داخل المسجد بصوت جميل نال به إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا معه وكتبوا معلقين: “ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين