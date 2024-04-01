



روجت لتقرير كاذب ضد الجيش

(سكاي نيوز عربية) .. (فخ الجنجويد)

نبيل اديب .. القوات المسلحة لن تتاثر ومقاضاة القناة أمر غير مفيد …

( اسكاي نيوز) سقطت ببثها تقريرا كاذبا ومفبركا بعيدا عن المهنية..

أبوحذيفة السوداني يتحرك عبر منبر مستقل وليست لديه ارتباط باي تنظيم..

مصدر عسكري: الجيش هو من يقود المعركة و( البراء) كتيبة وطنية

الكرامة: هبة محمود

بالتزامن مع الشكوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعمها لمليشيا الدعم السريع في قتالها مع الجيش ، بدأت حملة اماراتية إعلامية تروج لمشاركة داعش في الحرب بالسودان ، وذلك من خلال بث تقرير مصور على قناة (سكاي نيوز عربية) يظهر مجموعات تنظيم القاعدة باعلامها المعروفة التي قالت إنها تقاتل على الأرض مع الحيش.

وكشفت المتابعات ان الفيديو الذي تم نشره على (قناة سكاي نيوز عربية) والذي استقت معلوماته نقلا عن صحيفة الصيحة السودانية التابعة لمليشيا الدعم السريع، لمشاركة داعش في الحرب بالسودان، ما هو إلا فيديو قديم تم نشره في العام 2016 من دولة ( ارض الصومال) عن حركة شباب الصومالية حول الغارة الأمريكية في الصومال.

وارتفعت الأصوات بضرورة محاسبة القناة لسقطتها الإعلامية وبث تقرير كاذب بعيدا عن المهنية و الانحياز ضد الجيش، ما جعل السؤال الأكثر الحاحا وهو كيف سقطت القناة في فخ الدعم السريع؟

ترويج كاذب

يبدو ان معركة جديدة تقودها دولة الإمارات، في جولة ثانية من حربها ضد السودان التي تستخدم فيها مليشيا الدعم السريع أداة لتنفيذها، وذلك من خلال الترويج الكاذب لمشاركة داعش في القتال بالسودان، للتأكيد والتشديد على قيادة الاخوان للحرب، دون تحر يتناسب و اصول العمل الاعلامي.

وشدد التقرير على ذكر ابو حذيفة السوداني على انه أخطر المقربين من أسامة بن لادن وانه يتجول في الخرطوم بعد أن فر من السجن عقب فتح السجون بواسطة الدعم السريع.

وبحسب معلومات تحصلت عليها (الكرامة ) فان الشيخ أبوحذيفة السوداني؛ ليس لديه ارتباط بتنظيم القاعدة في الوقت الحالي وانه يتحرك من خلال منبره المستقل؛ يعبر عن رائه الخاص به؛ ولديه اجتهاداته الخاصة في الدين الإسلامي.

ووفق مصادر مقربة منه ل” الكرامة ” فان الرجل يعتبر بعيدا عن أي تنظيم محدد حتى اندلاع القتال ..

معركة مكشوفة

وبعيدا عن ابو حذيفة السوداني فقد ظلت مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي يروجون منذ اندلاع القتال في السودان ابريل الماضي، لاشعال الاخوان المسلمين للحرب، و قيادتهم لها وذلك من خلال التحكم في قيادة الجيش.

ونفى مصدر عسكري ل ” الكرامة ” مشاركة داعش او اي تنظيمات جهادية في الحرب بالسودان، مؤكدا أن الجيش هو من يقود المعركة عبر عناصره وقواته المختلفة بجانب المستنفرين وكتيبة البراء بن مالك التي تعتبر الكتيبة الوحيدة التي تقاتل إلى جانب الجيش وهي كتيبة بحد قوله وطنية وليست متطرفة.

وينظر متابعون إلى ان المعركة في شقها الإعلامي والدعائي من قبل مليشيا الدعم السريع ومعاونوها أصبحت مكشوفة، ترمي إلى مسألة تسييس الحرب من قبل الأخوان المسلمين لاستعادة الحكم بالسودان مجددا بعد الاطاحة بهم 2019.

تسابيح في الفخ

وانتقد كثيرون المذيعة السودانية تسابيح مبارك خاطر، رغم خبرتها الطويلة لتقديمها حلقة التقرير و استضافة متحدثين وخبراء دون التأكد من صحة التقرير الذي تقدمه عن وطنها.

واتهمها البعض بالسقوط في فخ الدعم السريع، فيما أشارت أصابع الاتهام لها من آخرون بالتعاون مع المليشيا ضد وطنها وذلك من خلال تقديم تقرير مفخخ عن مشاركة داعش للقتال في السودان.

في مقابل ذلك قالت مجموعات سياسية ان تسابيح تنفذ أجندة الذراع السياسي لقوات الدعم السريع وهي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” التي ينضوي إليها زوجها إبراهيم الميرغني.

امتحان المهنية

وحول سقطة القناة والمحددات الأخلاقية للعمل الإعلامي يرى خبراء اعلاميون ان العمل الإعلامي تحكمه أخلاقيات محددة وضوابط اهمها المصداقية في التعامل مع المرسل او المتلقي، والتأكد من المضمون المقدم له، قبل بثه، غير قناة (سكاي نيوز عربية)، وفق رائهم سقطت في امتحان المهنية، وغلب عليها انتمائها دون تحييد خطها.

وياسف الخبراء إلى أن السقطة الإعلامية كانت بواسطة مذيعة سودانية وليس من جنسية أخرى، وكانما الدولة التي تتبع لها القناة سعت للزج بتسابيح للتأكيد على مصداقية التقرير المضروب لكون جنسيتها السودانية للتأكيد على المعلومات التي تضمنها التقرير.

غير مفيد

وفيما يتعلق بالوسائل القانونية وفق ما دعت اليه مجموعات حكومة السودان ومنظمات المجتمع المدني لرفع قضية ضد القناة، يرى الخبير القانوني نبيل اديب ان ما تقوله قناة سكاي نيوز عربية لا يؤثر في الجيش او سير المعارك، مشيرا إلى ان مقاضاة القناة أمر غير مفيد يمكن ان يظهر النظام بأنه غير ديمقراطي ويقمع الحريات اذا ما تم توقيفها او الابلاغ عنها.

وينظر اديب خلال حديثه ل “الكرامة” إلى أن قناة سكاي يمكن كشفها للعالم بتقديم ما يكذبها من خلال تقديم اخبار ومعلومات حقيقة وصحيحة، تكشف كذبها مثلما حدث في تفنيد التقرير المفبرك.

وتابع: في مثل هذه المسائل الشكوى القانونية غير مفيدة لأنها تدين النظام بأنه ديكتاتوري لكن الأفضل تكذيبها وتعريتها.

الكرامة: هبة محمود