حزب الامة القومي.. حرب البيانات!





انقسام حاد فى الموقف من الحرب

بيانان لكريمتي الامام يؤكدان وجود انقسام حول الموقف من الحرب..

رباح الصادق : اطالب باحالة المسؤولين عن بيانات الحزب للمساءلة..

بياني حول إدارة الدعم السريع بولاية الجزيرة لم يجد طريقه للنشر..

العبيد مروح: بيان كريمة الامام يؤكد تمايز الصفوف داخل حزب الامة ..

تقرير _ محمد جمال قندول

تجددت الخلافات داخل حزب الامة القومي مجددا بالبيان الاخير لكيان الانصار السياسي والذي تبرأ فيه ممن تم اختيارهم بالإدارة المدنية بولاية الجزيرة مما يرشح الاوضاع داخل الحزب لمزيد من المواجهة والتصعيد.

وتفجرت الاوضاع باصدار نجلة الراحل المهدي مساعد رئيس الحزب رباح الصادق المهدي بيانا منفصلا امس بعد بيان اصدرته شقيقتها الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس الحزب حمل ما اسماهم بطرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات فى الجزيرة الامر الذى رشح الاوضاع داخل حزب الامة للانقسام، وكشف عن تباين الاراء داخل الحزب بشان الموقف من الحرب والانتهاكات التى ارتكبتها المليشيا بالجزيرة..

حرب 15 أبريل

وفي بيانها ذكرت مساعدة رئيس حزب الأمة ومقررة مجلس التنسيق بالإنابة أن قرار الحزب المجمع عليه منذ تفجر حرب 15 ابريل اللعينة هو رفضها والسعي لوقفها، وبناء جبهة مدنية عريضة لذلك، واتخاذ مسافة واحدة من طرفيها واضافت بان بيانات الامة الواردة في صفحته الموثقة تنتهك قرار الحزب وينبغي أن يحال المسؤولون عنها للمساءلة الحزبية، وقبلها أحيلوا للمساءلة الشعبية واي نظر للتعليقات عليها يدرك بعدها عن ضمير الحزب وقواعده.

وتابعت رباح الصادق المهدي : البيان الأخير الذي نشرته في صفحتي صادر عن مجلس التنسيق للرد على تساؤلات الناس حول صحة نسبة المشاركين في إدارة الدعم السريع بولاية الجزيرة للحزب، ومع لغته المتوازنة وبعده عن مزاج الغضب الذي اجتاح كثير من قواعد الحزب بسبب الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة إلا أنه لم يجد طريقه للنشر في الصفحة الرسمية بحجة واهية وهي عدم شرعية اجتماعات مجلس التنسيق، وأردفت : هل اقتضت البيانات الصادرة مؤخرا حول قصف القوات المسلحة للفاشر أو اعتقال الاستخبارات العسكرية لبعض الأحباب أو التعليق على تصريحات كباشي اجتماعات شرعية؟ ولماذا لم يبادر القائمون على الصفحة لتحقيق الحياد الإيجابي المطلوب بإصدار بيان لإدانة إطلاق الدعم السريع النار على عضو المكتب السياسي الحبيب هشام عزازة وهو يدافع عن أرضه بقرية العزازة، أو لإدانة الانتهاكات المروعة في ولاية الجزيرة عموما، أو على الأقل التبرؤ من اشتراكنا في تلك الفظائع عبر الإدارة المكونة وفيها بعض منسوبي الحزب.

واضافت رباح بانه بكامل المسؤولية تؤكد بان البيانات الصادرة لا تمثل حزب الأمة القومي وتلطخ وجهه بالسكوت عن انتهاكات طرف والتركيز فقط على انتهاكات الطرف الآخر مشيرة الي انه سيأتي

يوم الحساب عنها قريبا ان شاء الله. وحتى حينها فإنني اتبرأ منها وقد سبقني كثيرون ضرهم ذلك السير المعوج.

وجددت رباح موقف الحزب الثابت مع الحياد، وهو موقف يفارق مزاج الاستقطاب والتحشيد المتسيد الساحة الآن، لكنه الطريق الوحيد العاقل والممكن لكي نفلح في الاقتراب من الطرفين وندفع بهما نحو السلام، وأضعف الإيمان ان لم نستطع الا نكون جزءا من طوفان الكراهية الذي عم البلاد، فمثلما الحرب أولها كلام، السلام أوله كلام.

مرمي النيران

ويبدو أن صراع التيارات داخل منظومة الامة قد يلقي بظلال سالبة على تماسك وحدة الحزب خاصة وانه منذ غياب زعيم الصادق المهدي يعيش حالة من التخبط في ظل أوضاع معقدة يعيشها السودان منذ تغيير الانقاذ في أبريل 2019 وحتي حرب منتصف أبريل 2023 التي اشعلتها مليشيا الدعم السريع ذات الصلة بحزب الامة المنضوي تحت لواء قحت ثم تقدم لاحقا والتي ابرمت اتفاقا سياسيا مع المليشيا ها يجعل الحزب في مرمي نيران الشعب السوداني المكلوم من عصابات حميدتي .

وبقرأءة الاوضاع داخل الامة فان الوضع بحسب مراقبين لن يستمر طويلا علي ما هو عليه خاصة في حالة الانقسام وتاييد قطاع واسع داخل الحزب للقوات المسلحة وادانته للمليشيا سيما التي وقعت ولا تزال في ولاية الجزيرة والتي يملكحزب الامة فيها حضورا جماهيريا مقدرا.

تمايز الصفوف

َيري المحلل السياسي والكاتب الصحفي السفير العبيد المروح ان البيان منسوب للسيدة رباح يعطي أوضح إشارة في تمايز الصفوف داخل حزب الامة القومي بين مجموعة تناصر خط قحت وأصبحت الان أقلية َتيار بتنامي رافض لموقف قحت في تاييدها المطلق لمليشيا الدعم السريع ومن الواضح أن هذا التيار يكسب أكثر خاصة وسط عقلاء الحزب هو تيار الانصار .

ويواصل محدثي في معرض تعليقه ويقول انه من واقع تطورات الاحداث بالسودان ومواقف قواعد حزب الامة بدافور وولايات الجزيرة والخرطوم الرافضة لافعال وسلوك مليشيا الدعم السريع والمستنكرة لتماهي الأمانة العامة للحزب وبعض القياديين فيه مع مليشيا الدعم السريع وقحت من الواضح أن هذا التيار سترجح كفته

ويري المروح بان تصبح الخيارات امام الكيان السياسي العتيق اما ان يتعرض لانقسام او تنصاع القلة المؤيدة لمواقف الدعم السريع والمتماهية معها الي صوت العقل وتسليم القيادة للتيار الوطني داخل الحزب.

تقرير _ محمد جمال قندول

الكرامة