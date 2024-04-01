محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة بعد نشر صورته داخل المستشفى ما القصة؟





أكد الفنان الكوميدي محمد هنيدي أن حالته الصحية جيدة، وأن التقارير التي تحدثت عن خضوعه لجراحة سريعة في القلب صحيحة، إلا أنه أوضح أنه أجرى العملية منذ حوالي 21 يومًا. وأضاف في تصريحات خاصة للمصري اليوم: “أشعر بتحسن كبير والحمد لله، كانت الحالة طفيفة وتم التعافي بشكل جيد، في بداية شهر رمضان شعرت ببعض الآلام، وبعد ذلك قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة استكشافية، والآن أنا بخير تمامًا”.

المصري اليوم