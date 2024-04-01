إسعاد يونس تكشف عن عمرها الحقيقي





في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست “بيج تايم”، كشفت الفنانة إسعاد يونس عن جوانب من حياتها الشخصية، حيث أكدت أنها تعيش أحلى الأوقات في الوقت الحالي.

وأوضحت إسعاد: “هناك لحظات يأتي فيها الشعور بالرغبة في الاستمتاع بالوقت مع أحفادي، وفي تلك اللحظات أشعر بأني لا أحتاج أي شيء آخر في هذه الحياة”.

وأضافت: “لدي ثلاثة أحفاد، هم هانيا، ابنة نورهان وعلاء، وأيلا، ابنا عمر”.

وأكدت إسعاد: “بما أنني أتصرف كمن هو في عمر الخمسينات منذ عام 1972، هل تصدقين لو قلت لك أنني في الحقيقة في عمر الـ 46؟!، أرغب في ذلك، أنا سعيدة جدًا بالحياة في الوقت الحالي”.

واستطردت: «أنا مبسوطة جدًا بسني وفيه حاجات تحررت منها، وفي أبريل المقبل هتم 74 سنة».

المصري اليوم