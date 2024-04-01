شاهد بالصورة والفيديو.. بعد فوزهم ببطولة رمضانية في العاصمة القطرية الدوحة.. شباب بحري يعيدون ذكريات السودان ويحتفلون بالكأس محمولين على الأعناق على أنغام (بحري سر الهوى)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أبناء مدينة بحري المتواجدون في الدوحة وهم يحتفلون بتحقيقهم بطولة إحدى الدورات الرمضانية هناك.

وشارك جمهور بحري اللاعبين الذي حققوا كأس البطولة الاحتفالات وحملوهم على الأعناق وهم يرددون أغنية: (بحري سر الهوى).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين