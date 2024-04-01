شاهد.. صفحات مناصرة لقوات الدعم السريع تنشر صورة “مفبركة” للمذيعة تسابيح خاطر بــ(الكدمول) وتطالب المتابعين بدعمها: (بت ابووك ام قرون أدوها قلب يا جاهزية)





نشرت صفحات مناصرة لقوات الدعم السريع وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمذيعة الشهيرة تسابيح مبارك خاطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام آدمن إحدى الصفحات بتعديل صورة تسابيح, عبر إحدى برامج تعديل الصور.

وظهرت نجمة سكاي نيوز عربية في الصورة المعدلة وهي ترتدي “الكدمول” وكتبت الصفحات على الصورة وهي تطالب بدعم المذيعة تسابيح: (بت ابووك ام قرون أدوها قلب يا جاهزية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين