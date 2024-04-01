شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني مونيكا: (في مؤهلاتي غيري؟ وأنا جيت من الجنة ولا من الحور العين؟) ومتابعون: (فعلاً المؤهلات العندك مكسرة السودان والدول المجاورة)





أثارت حلقة الفنانة السودانية مونيكا روبرت, التي حلت فيها ضيفة على الصحفي أحمد دندش, عبر برنامجه “الزلزال” ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني خلال الحلقة بثقة كبيرة مؤكدة أن المؤهلات عندها فقط.

وقالت مونيكا في ردها على سؤال أنها لا تمتلك مؤهلات؟: (في مؤهلاتي غيري؟) كما ردت على سؤال الصحفي (مونيكا لماذا لا توعدي من حيث أتيتي؟) حيث قالت: (وأنا جيت من الجنة ولا من الحور العين؟).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد جاءت تعليقات المتابعين متباينة ما بين ساخر ومتغزل في الفنانة, حيث كتب أحد المعلقين: (فعلاً المؤهلات العندك مكسرة السودان والدول المجاورة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين