كيف تقلصت ساعات العمل في ثلاث سنوات؟





تقلصت ساعات العمل اليومية بنحو ساعة يوميا منذ عام 2021، وفقا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 135 ألف سخص في 958 شركة بأميركا الشمالية.

ووجدت شركة تحليلات القوى العاملة ActivTrak في تقريرها السنوي عن حالة العمل، لعام 2024، أنه بين الربع الأول من عام 2021 والربع الثالث من عام 2023، انخفض متوسط مدة يوم العمل بنسبة 15 في المئة، أو 47 دقيقة.

ووجد التحليل أن يوم العمل النموذجي امتد لتسع ساعات وخمس دقائق في نهاية عام 2023، مقارنة بتسع ساعات و52 دقيقة في بداية عام 2021.

ومقارنة بأوائل عام 2021، عندما كان يوم العمل عن بعد غالبا ينتهي في المساء، فإن العامل العادي بات يسجل خروجه عند الساعة 4:03 مساء بعد العودة للمكاتب.

وكشف التحليل أن 20 في المئة من الموظفين كانوا غير منخرطين في العمل، وهو ما يعرفه بعدد الساعات التي حددها أصحاب العمل للعمال ليكونوا منتجين، وذلك بزيادة 67 في المئة عن عام 2021.

ويشير التقرير أنه بالنسبة لمنظمة تضم 1000 موظف، فإن وجود خلل في التوازن في مكان العمل بطريق الإفراط في العمل أو التقليل من العمل يمكن أن يصل إلى خسارة محتملة قدرها 2.1 مليون دولار.

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