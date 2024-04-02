أنور قرقاش: استغلال العدوان للتحريض أمر مرفوض





أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، رفضه لاستغلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تحريض على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول تماماً ولا يخدم مصلحة أهل غزة.

وأضاف قرقاش في تصريحاته عبر منصة إكس: “لطالما كانت المملكة الأردنية الهاشمية صوتاً عقلانياً وداعماً للقضية الفلسطينية، ولا يجوز استخدام العدوان الإسرائيلي على غزة لتأجيج الانقسامات وتحريض ضد استقرار الأردن. الصراعات التي يشنها التنظيمات ضد الدول الوطنية العربية لا تخدم الحقوق الشرعية للفلسطينيين ولا تدافع عنها”.

صحيفة الإمارات اليوم