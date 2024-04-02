شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني “أبو أحمد” يثير ضحكات جمهور مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع وهو يلهو ويلعب بــ (المرجيحة)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو جديد لنجم “التيك توك” الشهير أبو أحمد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول “التيكتوبر” المعروف أبو أحمد وهو يلهو ويلعب بــ(المرجيحة).

https://www.facebook.com/reel/337142908891645

المقطع أثار ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تبارى على السخرية من (أبو أحمد) بعد مشاهدة المقطع الذي تم وصفه بالمضحك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين