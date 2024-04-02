شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات أجنبيات فائقات الجمال يهتفن بصوت واحد هتاف جنود الجيش السوداني: (أمن يا جن) وجمهور مواقع التواصل يتفاعل مع المقطع





خطف مقطع فيديو لحسناوات أجنبيات الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد أن حقق أعلى نسبة مشاهدة وتداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يقف في الصحراء مع الحسناوات الأجنبيات.

https://www.facebook.com/reel/957395442651742

وحاول الشاب السوداني تعليم الفتيات بعض المصطلحات السودانية الشهيرة والمتداولة هذه الأيام, حيث هتفن الحسناوات بصوت واحد هتاف جنود الجيش الشهير: (أمن يا جن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين