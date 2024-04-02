شاهد بالفيديو.. الفنان عبد الله البعيو يذرف الدموع ويبكي بحرقة لحظة ترديد الفنان عصام محمد نور أغنية (يا وطني يا بلد أحبابي)





فشل الفنان السوداني الكبير عبد الله البعيو, في السيطرة على نفسه وحبس دموعه وذلك خلال استضافة تلفزيونية عبر قناة الزرقاء.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حل الفنان البعيو, ضيفاً على فضائية الزرقاء من داخل أستوديوهاتها بالقاهرة رفقة الفنان الهادي ود الجبل والفنان عصام محمد نور.

https://www.facebook.com/reel/1802990280112064

وبكى البعيو, بحرقة وذرف الدموع لحظة ترديد الفنان عصام محمد نور, الأغنية الوطنية (يا وطني يا بلد أحبابي) للفنان الراحل سيد خليفة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين