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شاهد بالفيديو.. فتاة مصرية تطلق “زغرودة” جميلة خلال جلسة خاصة مع صديقاتها السودانيات والأخيرات يشعرن بالغيرة ويطلقن “زغرودة” طويلة بصوت واحد والجمهور يعلق: (السودانية تكسب)

2024/04/02

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذي قام بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة قيل أنها مصرية متواجدة وسط صديقاتها السودانية خلال جلسة غناء شبابية سودانية.

https://www.facebook.com/reel/386251944302710

الفتاة المصرية تفاعلت مع الأغنيات السودانية بإطلاقها “زغرودة” جميلة, وهو ما استفز صديقاتها السودانية اللاتي أطلقن “زغرودة” سودانية طويلة مع تعليقات النشطاء (الزغرودة المصرية جميلة بس السودانية تكسب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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