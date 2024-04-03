وزير المالية يطّلع على الأوضاع في مشروع الجزيرة

إلتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بوفد مشروع الجزيرة برئاسة محافظ المشروع المهندس إبراهيم مصطفى علي.

تم في الاجتماع مناقشة أداء المشروع بشكل عام، حيث أكد المحافظ أن الحصاد كان جيدًا في المناطق المرورية، على الرغم من الخسائر الناجمة عن اجتياح التمرد لولاية الجزيرة. كما أشار إلى أن استقرار مستوى المياه ساعد في تحسين الري، مما أدى إلى تقليل استهلاك الوقود وتقليل تكلفة الإنتاج، وسهل التخطيط لزراعة مواسم متعددة في السنة.

وتمت مناقشة الاستعدادات للموسم القادم، بما في ذلك استيراد البذور اللازمة وتوفير المبيدات والأسمدة، إلى جانب توفير الوقود المطلوب. كما تمت مناقشة إمكانية استخدام تقنية الليزر في تسوية الأراضي لتسهيل عمليات الري والحصاد، مما يساعد في تقليل استهلاك الوقود والأسمدة.

وتمت المناقشة حول إمكانية الشراكة مع صندوق الضمان الاجتماعي لزراعة مساحات واسعة من فول الصويا، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية من خلال إنتاج البان الصويا والأعلاف الحيوانية، وتخصيص مساحة للإنتاج الحيواني.

وأكد الاجتماع على أهمية جلب رأس المال الأجنبي مع الخبرة الواسعة لتحقيق تغيير جذري في المشروع، والذي يتطلب مراجعة قانون الاستثمار.