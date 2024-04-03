السودان عضوا في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف وبتاريخ التاسع والعشرون من يناير 2024م وافق علي قبول السودان للانضمام للاتفاقية والتوقيع عليها عبر توصية من مدير قوات حماية الحياة البرية وهي السلطة الوطنية التنفيذية المعنية بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية في مجال الحياة البرية ، وتعتبر الاتفاقية معاهدة حكومية دولية أبرمت في العام1979م برعاية برنامج الامم المتحدة للبيئة في مدينة بون الالمانية ودخلت حيز التنفيذ في العام1983م .

وتوفر المعاهدة قاعدة عالمية للحفاظ والاستخدام المستخدم للحيوانات المهاجرة وموائلها ، فيما تضم المعاهدة الدول التي تعبرها الحيوانات المهاجرة والدول التي بها موائل وتضع الاساس القانوني لتدابير الحفاظ المنسقة دوليا في جميع أنحاء مجال الهجرة ، وتسعي أطراف الاتفاقية نحو حماية صارمة لهذه الحيوانات والحفاظ عليها او استعادة الاماكن التي تعيش فيها والتخفيف من العقبات التي تحول دون الهجرة والسيطرة علي العوامل الاخري التي قد تعرضها للخطر ، وتهدف الاتفاقية الي المحافظة علي اىانواع المهاجرة من الحيوانات البرية المعروفة ايضا باتفاقية بون نسبة الي المدينة الالمانية التي تم توقيعها فيها وتوفر المعاهدة الحكومة الدولية المبرمة تحت رعاية برنامج الامم المتحدة للبيئة منبرا عالميا للحفاظ علي الحياة البرية وبيئاتها الطبيعية علي نطاق عالمي ومنذ دخول الاتفاقية حيذ التنفيذ في العام1983م زادت عضويتها لتشمل عدد(122) دولة موقعة من أفريقيا ووسط وجنوب امريكا واسيا واوروبا وأوقياتوسيا ، وتحث الاتفاقية المجتمع الدولي علي المحافظة علي الانواع المهاجرة والتصدي لمجموعة كبيرة من التهديدات التي تواجهها هذه الحيوانات البرية في هجراتها السنوية