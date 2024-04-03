بايدن يطالب شي بـ”الهدوء والاستقرار” في مضيق تايوان

أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن أكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وضرورة احترام السيادة القانونية وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

أكد الرئيس بايدن أيضًا أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في تهديد أمنها القومي.

تصاعدت الضغوط العسكرية والسياسية من قبل بكين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، على تايبيه في السنوات الأخيرة. بدورها، ترد بكين بغضب على مهام “حرية الملاحة” التي تنفذها سفن حربية أجنبية.

تمت المحادثة الهاتفية بين الرئيسين، وهي أول اتصال مباشر بينهما منذ قمة عُقدت في نوفمبر في كاليفورنيا، والتي شهدت تخفيفًا في التوترات، على الرغم من وجود تنافس طويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.