كريستيانو يهدد عرش حمد الله التاريخي





واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، تألقه اللافت، حيث قاد فريقه لتحقيق فوز ساحق على مضيفه أبها بنتيجة 8-0، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

سجل رونالدو ثلاثية “هاتريك” لصالح فريقه في الدقائق 11، 21، و42، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 29 هدفًا، متصدرًا قائمة هدافي الدوري بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

ويقترب رونالدو من تحقيق إنجاز فريد في الدوري السعودي، إذ كان المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، قد سجل 34 هدفًا في موسم 2018-2019، وحقق الرقم القياسي كأكثر هداف في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين السعودي. وبهذا، يحتاج رونالدو إلى تسجيل 6 أهداف فقط خلال الجولات الثمانية المتبقية من الدوري ليتجاوز حمدالله ويسجل هذا الإنجاز التاريخي.

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