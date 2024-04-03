مالك تشيلسي يكسر حاجز الصمت.. ومانشستر يونايتد يخطف موظفي الأندية





تحدث المالك الأمريكي تود بويهلي عن وضع نادي تشيلسي في مقابلة مع مجلة فوربس المتخصصة في الاقتصاد وأخبار الأثرياء بعد التعادل 2-2 مع بيرنلي في ملعب ستامفورد بريدج. أكد بويهلي على أهمية تسمية عملية التطوير ومنح اللاعبين الموهوبين فرصة الاندماج والتكامل داخل الفريق. بخصوص الانتقادات التي وجهها جماهير النادي لأداء الفريق هذا الموسم، أشار إلى أن اهتمام الجماهير يعكس اهتمامهم بالنادي، لكنه أيضًا يفهم أن هذا الاهتمام الزائد قد يؤدي إلى غضبهم. وشدد على ضرورة مواصلة العمل بجدية للبقاء على المسار الصحيح.

تشيلسي سيواجه مانشستر يونايتد في البريميرليغ يوم الخميس، حيث يخطط بعض المشجعين لرفع دمية مهرج تحمل اسم بويهلي للتعبير عن عدم رضاهم. في الوقت نفسه، كشف تقرير عن تجريد المدرب الهولندي إيريك تن هاغ من صلاحياته في التعاقد مع اللاعبين حتى لو استمر في منصبه. منذ وصوله من أياكس في يونيو 2022، فقد أثر تن هاغ بشكل كبير في صفقات النادي، خاصة فيما يتعلق بشراء لاعبين كانوا يلعبون تحت قيادته في السابق أو كانوا ينافسون في الدوري الهولندي.

وتغيرت الحال الآن بعد شراء المستثمر سير جيم راتكليف 30 في المئة من أسهم النادي ويريد راتكليف أن يسيطر فريقه الفني الجديد على الصفقات فيما اتهمت وسائل الإعلام الملياردير البريطاني بخطف موظفي الأندية الأخرى وذلك بعد تقديم اليونايتد عرضاً رسمياً لمدير الكرة في ساوثمبتون، جيسون ويلكوكس، للعمل في النادي بعدما خطف عمر برادة من مانشستر سيتي وعينه مديراً تنفيذياً ويواصل المباحثات مع نيوكاسل حول موظفه دان اشوورث الذي منحه نيوكاسل إجازة بدون راتب إلى حين حل مسألة دفع اليونايتد التعويض.

صحيفة الخليج