الشناوي يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي





أعلن مجدي عبد الغني نجم الكرة المصريه عن تواجد محمد الشناوي في التدريبات عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

مجدي عبد الغني أعلن: “محمد الشناوي يبدأ التدريبات الكروية بشكل تدريجي”.

بدأ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، محمد الشناوي، المشاركة تدريجياً في التدريبات الكروية خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

قام الشناوي بأداء جلسة تدريبية خفيفة مع الكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يكمل فقرات برنامجه التأهيلي في الجيم.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يتقدم بشكل ملحوظ في برنامج التأهيل، ومن المقرر إجراء فحوصات جديدة منتصف الشهر الجاري، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له عملية جراحية في الكتف قبل عدة أسابيع.

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.

صدى البلد