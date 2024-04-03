الألمان يحتفلون بتشريع تقنين الحشيش للاستخدام الشخصي





احتشد مئات الأشخاص أمام بوابة براندنبورغ في برلين، احتفالاً بتشريع تقنين الحشيش للاستخدام الشخصي في ألمانيا.

ودخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الأول من نيسان/ أبريل، مما يسمح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، بحمل ما يصل إلى 25 غراماً، وفي المنزل، يُسمح بما يصل إلى 50 غراماً، وزراعة ما يصل إلى 3 نباتات من القنب يمكن للبالغين زراعة ما يصل إلى 3 نباتات للاستهلاك الخاص. ونظمت جمعية القنب الألمانية “حفلة تدخين”، عندما دخل القانون حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل عند بوابة براندنبورغ في برلين.

وقال دينيس نيديرجيس: “إنها خطوة مهمة جداً بالنسبة لمستقبل التقنين، أن لا يُنظر إليك كمجرم إذا استهلكت الحشيش بدلاً من الجعة”.

ومع ذلك، على المستخدمين الحفاظ على مسافة 100 متر من مراكز الرعاية النهارية والمدارس ونوادي الشباب والملاعب، حيث لا يزال استهلاك القنب غير قانوني بالنسبة للقصر.

وسيُسمح للمقيمين الألمان الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق بالانضمام إلى الإندية المرخصة غير الربحية، والتي لا يزيد عدد أعضائها عن 500، اعتباراً من 1 تموز/يوليو، ولن يُسمح بالعضوية في عدة اندية.

التشريع يدعو أيضاً إلى إصدار عفو يُمكِّن من إعادة النظر في الجرائم ذات الصلة بالقنب، والتي أصبحت في كثير من الحالات غير قانونية وقد أُلغيت في بعض الأحيان. هذا يثير قلق السلطات الإقليمية من أن النظام القضائي قد يواجه أعباءً ثقيلة من الآلاف من القضايا.

وقد أقرت الحكومة الألمانية تقنين استخدام القنب من خلال مجلسي البرلمان بعد مناقشات مثيرة للجدل. ومع ذلك، يهدد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بإلغاء هذا التشريع إذا حققا الفوز في الانتخابات العامة القادمة.

يورو نيوز