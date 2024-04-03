بالفيديو.. شاهد لحظة خروج بعض أفراد الدعم السريع  من داخل منازل المواطنين وهم مستسلمين وقاموا برمي السلاح بعد أن فرض الجيش تطويق كامل وحصار على المكان





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية ومشاركات واسعة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع كتيبة من الجيش السوداني قامت بتطويق أحد الأحياء بالعاصمة الخرطوم.

واسفر الحصار والتطويق عند وجود عدد من أفراد الدعم السريع داخل إحدى المنازل التي تم حصارها من قبل أفراد الجيش.

وأسفر الحصار بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين عن استسلام عدد من أفراد الدعم السريع كانوا متواجدين داخل المنزل.

وخرج أفراد الدعم السريع من المنزل وهم مستسلمين وقاموا برمي السلاح بعد أن طمأنتهم المجموعة التي حاصرتهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين