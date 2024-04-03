بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تظهر حزينة من إحدى المطارات وتفاجئ متابعيها بمقطع  تنتقد من خلاله عبارة (الرفيق قبل الطريق) والجمهور يؤكد: (انفصالها حديثاً عن زوجها ودي صدمة الطلاق)





فاجأت الفنانة السودانية الشابة فهيمة عبد الله, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار علامات استفهام كثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة وهي داخل إحدى المطارات في طريقها للسفر وفقاً لما ذكر لمتابعون.

وطالبت فهيمة, معجبيها ومتابعيها بعدم التركيز مع عبارة (الرفيق قبل الطريق) مؤكدة أن الرفيق قد يخذلك في كثير من المواقف وأنت تنتظره وقد يفوتك الكثير بسببه.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين أكد أن غضب الفنانة الشابة سببه معاناة عاطفية والأغلب انه تلميح لانفصالها عن زوجها, وكتب أحدهم معلقاً: (الواضح دي صدمة الطلاق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين