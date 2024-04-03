شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تثير الجدل وتتغزل في شاب بصوت شتوي ومثير خلال مكالمة مسربة: (واي من دقنك واي من اللون خدرة فاركاها الملائكة وبحب الراجل العندو صلعة)





أثارت فتاة سودانية ضجة اسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مكالمة فيديو تم تسريبها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء وهي تتبادل حديث الغزل مع أحد أصدقائها الشباب.

https://www.facebook.com/reel/980821280128030

إثارت الجدل التي أحدثتها الفتاة على السوشيال ميديا سببها الحديث المثير وبصوت شتوي مع الشاب الذي أطلت الغزل فيه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قالت الفتاة بصوت شتوي: (واي من دقنك واي من اللون خدرة فاركاها الملائكة وبحب الراجل العندو صلعة) وسط تجاوب وصرخات الشاب مع عباراتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين