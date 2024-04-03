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شاهد بالصورة والفيديو.. أثار ضحكات المتابعين.. سوداني يرد على كفيله السعودي بقوة بعد أن طلب منه عمل “قهوة”: (يا شيخنا أنا مرتك؟ امشي هناك على أم عيالك)

2024/04/03

أثار مقيم سوداني بالمملكة العربية السعودية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي صوره كفيل سعودي كنوع من “الدعابة” وهو يطلب من المقيم السوداني الطيب, عمل “قهوة” له.

طلب السعودي قوبل برفض واعتراض شديد من الطيب, السوداني الذي رد عليه بغضب أثار ضحكات المتابعين: (يا شيخنا أنا مرتك؟ امشي هناك على أم عيالك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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