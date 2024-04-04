آرسنال في القمة مؤقتاً





استعاد فريق أرسنال نغمة الانتصارات والصدارة مؤقتاً بفوزه المستحق على ضيفه لوتون تاون 2-0 يوم الأربعاء على ملعب “الإمارات” في العاصمة لندن في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

سجّل القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد (24) والياباني دايكي هاشيوكا (44 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

استعاد النادي اللندني، الذي يسعى للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، نغمة الانتصارات بعد تعادله الثمين مع مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، والذي كلفه التنازل عن الصدارة بفارق نقطتين لصالح ليفربول، قبل أن يستعيدها اليوم بفارق نقطة واحدة في انتظار مباراة الأخير أمام ضيفه شيفيلد يونايتد يوم الخميس في ختام المرحلة.

حقق فريق “المدفعجية”، الذي غاب عن صفوفه الجناح بوكايو ساكا بسبب الإصابة، وفضّل مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الإبقاء على البرازيليين غابريال مارتينيلي وغابريال جيزوس وديكلاي رايس على دكة البدلاء، الأداء الأمثل في الشوط الأول قبل أن يتراجع مستواه نسبيًا في الشوط الثاني بعدما ضمن الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكانت المواجهة ضد لوتون تاون الأولى في سلسلة من 8 مباريات خلال الشهر الحالي لأرسنال، بينها مواجهتان قويتان ضد بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والسابع عشر منه وقبلهما زيارة برايتون (السبت المقبل) وبينهما مباراة أستون فيلا (14 أبريل) ودربيان ضد تشلسي وتوتنهام (23 و28 منه تواليا).

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