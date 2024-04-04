شاهد بالصورة.. من داخل الأستوديو.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تواصل اكتساح السوشيال ميديا بلقطة ملفتة بــ(البطلون) الضيق والجمهور يتغزل: (مسيرة اون لاين)





واصلت المذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, تخصصها في اكتساح السوشيال ميديا بلقطة جديدة تم تداولها حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني في لقطة ملفتة من داخل أستوديوهات قناة سكاي نيوز عربية التي تعمل بها.

تسابيح خاطر خطفت الأضواء بعد ظهورها بــ(البنطلون) الضيق وهو ما أشعل الصورة بتعليقات الغزل أبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (مسيرة اون لاين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين