شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني رشدي الجلابي يواصل عمله في بيع الصابون بولاية نهر النيل ويقول: (من عطبرة ما طالع ما طالع 10 مرات)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للناشط والمؤثر السوداني المعروف رشدي الجلابي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر رشدي, خلال المقطع وهو يعرض بضاعته في الشارع العام بسوق عطبرة.

وكان الناشط المعروف قد اتجه بعد الحرب لولاية نهر النيل وتحديداً مدينة عطبرة وأصبح يتاجر في الصابون بأنواعه المختلفة, وقال الجلابي رداً على موعد الخروج من نهر النيل: (من عطبرة ما طالع ما طالع 10 مرات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين